Danse avec les stars 2022 - "C''est une blague" Carla Lazzari tombe des nues lorsqu'elle découvre le Quikstep

Eeeet non Carla, ce n'est pas une blague. Lors du prochain prime, les couples ne devront pas présenter une danse, mais bien deux et plus précisément un Quikstep. Une danse que Carla Lazzari ne connaît absolument pas ! C'est la panique pour elle, heureusement, Pierre Mauduy est là pour la coacher. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.