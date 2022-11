Danse avec les stars 2022 - "C'était BARJOT", les premiers mots de Billy Crawford et Fauve Hautot après leur victoire

En savoir plus sur Fauve Hautot

Ils ont été les meilleurs sur toute la saison. Billy Crawford, l'hyper sensible et Fauve Hautot, (qui rejoint Denitsa Ikonomova au palmarès de DALS avec 4 trophées) auront brillé toute la saison. Ils ont enchaîné le prestations de dingue. Mais sur DALS, rien n'est certain. Le public est seul roi. Face à eux ce soir, pour la dernière partie de la finale, Carla Lazzari et Pierre Mauduy qui n'ont pas démérité. Ca s'est joué à quelques pourcentages de voix. On découvre leur interview exclu pour MYTF1. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.