Danse avec les stars 2022 - Un bassin mobile, ça se travaille, n'est-ce-pas Thomas da Costa ?

Après son Jive plus qu’« alright », cette semaine c’est samba pour Thomas Da Costa et Elsa Bois ! Qui dit samba dit rythme entraînant mais le défi est de taille car le duo pétillant ne connaîtra la musique que 15 minutes avant de monter sur scène. Et c’est bien sur ses deux jambes qu’il doit maîtriser le rythme soutenu imposé par sa danseuse ! Ce n’est pas pour décourager notre comédien qui accepte de relever le challenge la tête haute et… le bassin en avant. Il pourra compter sur les précieux conseils de sa prof ! DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.