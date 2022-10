Danse avec les stars 2022 - "Chris il va pas te rater", Pierre Mauduy met la pression à Carla Lazzari !

En savoir plus sur Chris Marques

La semaine dernière, Carla Lazzari et Pierre Mauduy ont réalisé une prestation de folie ! Cadre, précision, connexion... tout y était. Pour leur prochain prime, ils vont devoir séduire un cinquième juge dont ils ne connaissent pas l'identité. Et c'est avec une RUUUMBA qu'ils vont tenter de se qualifier. Mais, Carla galère avec le placement de ses pieds. "Les pieds un petit peu en canard", "Pas de pointe en dedans", "Tu n'attaques pas talon"… C'est tout un truc à ce qu'on voit ! Carla doit être irréprochable si elle veut viser le 10. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.