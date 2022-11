Danse avec les stars 2022 - Chris Marques et David Douillet - Eye Of The Tiger (Tommee Profitt)



En savoir plus sur Chris Marques David Douillet fait son grand retour sur le parquet de Danse avec les Stars. Le premier éliminé de cette saison veut prouver ce soir au boss Chris Marques de quoi il est capable. C'est pour cette raison qu'ils vont interpréter ensemble un Paso Doble sur le titre "Eye Of The Tiger" de Tommee Profitt. David Douillet va-t-il réussir à convaincre Chris Marques ? Découvrez maintenant le verdict... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.