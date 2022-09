Danse avec les stars 2022 - Clémence Castel et Candice Pascal - Billie Eillish (There for I am)

Pour l’épreuve des duels, Clémence Castel et Candice Pascal vont danser un Tango sur le titre "There for I am" de Billie Eillish. La semaine dernière, Clémence a été qualifiée de justesse avec sa Valse contemporaine. Ce soir, il faudra être irréprochable (ou presque). Qui dit Tango, dit sensuel... pas facile pour Clémence. Mais, notre compétitrice est prête à tout, même à révéler la tigresse qui sommeille en elle ! Va-t-elle convaincre le jury ? DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.