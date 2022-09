En savoir plus sur Candice Pascal

Clémence Castel, double gagnante de Koh-Lanta, veut montrer qu'elle est une femme forte et libre de ses choix. Ce soir, elle nous présente Marie, son évidence. C'est pour elle, qu'elle dansera, et pour la première fois sur le parquet de Danse avec les Stars, avec une femme : Candice Pascal sur un titre de Camille Lellouche : "Ne me jugez pas". EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 16 septembre 2022.