Danse avec les Stars 2022 – #CONFESSIONS. Harcelée à l'école, Léa Elui avait totalement perdu confiance en elle

Mais quelle revanche ! Léa Elui a 21 ans. Elle est l'influenceuse française qui compte le plus d'abonnés. Des chiffres à faire pâlir tous les autres influenceurs. Plus de 31 millions d'abonnés. Mais derrière l'image de cette jeune femme au déhanché diabolique se cache une personne meurtrie pas une adolescence difficile. "J'ai été harcelée à l'école et j'ai perdu confiance en moi". Des mots qui résonnent dans le cœur de Christophe Licata qui nous confie qu'enfant, il pensait être le vilain petit canard, sans amis. Léa Elui et Christophe Licata se sont réfugiés dans la danse avec le succès qu'on leur connait. Team LicaElui, on est derrière vous !