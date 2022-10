Danse avec les stars 2022 - DALS coupe le son, on vous explique tout

Cette semaine, changement de programme. Nos couples encore en compétition vont devoir danser sur un titre qu'ils ne connaissent pas. Ils vont s'entrainer toute la semaine avec le rythme et uniquement le rythme. Pire encore, ils n'auront que 15 minutes pour la découvrir et s'entraîner. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.