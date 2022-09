Danse avec les stars 2022 - David Douillet, premier éliminé : "J'ai pris un risque, mais je ne le regrette pas"

David Douillet est un compétiteur. L'un des Judokas les plus titrés du palmarès français sait ce que veut dire le mot "compétition". On peut tomber sur plus fort que soi. Ce n'est pas que l'on a été mauvais ou moins bon. Parfois, il y a plus fort. Cela ne retire rien à la volonté, les efforts et les progrès accomplis en si peu de temps. David Douillet et Katrina Patchett répondent à nos questions en exclu pour MYTF1. DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.