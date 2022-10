Danse avec les stars 2022 - Billy Crawford poursuit le show avec sa femme

En savoir plus sur Chris Marques

Alors que beaucoup s'attendaient à retrouver la chanteuse Lorie sur scène, lors de la prestation de Billy Crawford et Fauve Hautot, c'est finalement la femme du chanteur qui lui a fait cette belle surprise. Coleen Garcia, actrice, animateur et mannequin philippine est mariée au chanteur du cultissime tube trackin depuis 2018. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.