Danse avec les stars 2022 - Carla Lazzari surprise par le retour du couple Alizée - Grégoire Lyonnet

En savoir plus sur Chris Marques

Alizée et Grégoire Lyonnet étaient les deux invités mystères de Carla Lazzari durant sa prestation. Vous les aviez découverts dans la Saison 4 de Danse avec les stars, une aventure durant laquelle la chanteur et le danseur professionnel étaient tombés amoureux. Carla compte sur eux pour convaincre le jury. Découvrez maintenant de qui il s'agit ! DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.