Danse avec les stars 2022 - Découvrez le molosse qui protège Léa Elui

Christophe Licata a trouvé la faille de Léa Elui. Elle pense trop... Allez hop, on déconnecte son cerveau et on devient une panthère sauvage avec un déhanché de dingue ! Mais garde à toi Christophe, tu es surveillé... Mieux qu’un Staff ou un Akita, découvrez le molosse qui protège Léa en répétitions. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.