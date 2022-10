En savoir plus sur Chris Marques

Cette semaine, Anggun s'essaie à un porté de haute voltige avec Adrien Caby. Après la théorie vient la pratique et ce n'est pas la même affaire ! La chanteuse n'a peur de rien et son danseur en profite pour tester des figures très spéciales. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.