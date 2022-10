Danse avec les stars 2022 - Il y a de l'eau dans le gaz entre Anggun et Adrien cette semaine...

En savoir plus sur Chris Marques

On découvre Anggun la négociatrice ! Après son sauvetage du précédent prime, Adrien Caby lui annonce le challenge du prime 6, la musicienne dansera cette semaine sur un Quickstep, une danse de salon assez difficile et en plus, sans connaître la musique à l’avance… Et là c’est le DRAME ! Avec seulement un rythme pour se repérer Anggun se montre obstinée face à son danseur. Comme le nom de la danse l’annonce, il faudra être « Quick » pour tout apprendre. Après 40 min de discussion elle va s’isoler en écoutant la bande son du rythme sous le regard désarmé d’Adrien.Comment allons-nous les retrouver ce vendredi ? On a hâte de le découvrir. DALS tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.