Danse avec les stars 2022 - Eva et Jordan Mouillerac - Amel Bent et Hatik (1, 2, 3)

Eva et Jordan Mouillerac clôturent le bal. Ils se sont entraînés toute la semaine pour nous séduire. Ce soir, le couple va danser un Tango argentin sur le titre "1, 2, 3" d’Amel Bent et Hatik. Une danse qui demande une certaine complicité dans le couple... Pas facile pour Eva ! Mais la chanteuse est motivée. Elle va redoubler d’efforts pour conserver sa place. DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.