Danse avec les stars 2022 - Eva et Jordan Mouillerac - Janet Jackson (Together Again)



Jordan Mouillerac ou Chris Marques En savoir plus sur La semaine dernière, Eva a été à la hauteur des attentes de Jordan Mouillerac avec un Tango argentin. Mais pour le prime de ce soir, elle a préparé une nouvelle danse... Le couple présente un Cha-cha-cha sur la chanson "Together again" de Janet Jackson, une prestation qui doit être carrée. Eva n'a pas le droit à l'erreur ! Vont-ils séduire le jury ? DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.