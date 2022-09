Danse avec les stars 2022 - "Faut vraiment qu'il y ait le déclic". Eva et Jordan Mouillerac en mode "guerrier"

En savoir plus sur Jordan Mouillerac

Eva et Jordan Mouillerac connaissent leur prochaine danse. Ce sera un tango argentin. Une danse où le haut du corps doit rester droit (une aubaine pour Eva qui souffre du dos). Mais le bas du corps doit être totalement mobile avec un travail de jeu de bassin et de jambes très précis. Eva ne veut plus recevoir de commentaires négatifs. "On va bosser" . Jordan Mouillerac est prévenu. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.