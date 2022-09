Danse avec les Stars 2022 – La Chorégraphie Challenge avec Camille, la Danseuse, star de TikTok - Clap your hands – Kung

C'est le grand retour de la figure imposée avec une nouveauté cette année. L'arrivée de Camille, la Danseuse, Star de TikTok avec ses 8 millions d'abonnés. Danse avec les Stars lui a confié une mission : imaginer une chorégraphie que l'on peut reproduire à la maison et les Stars sur le plateau lors de la figure imposée. Pour cette première soirée, on retrouve Amandine Petit et Anthony Colette, Thomas da Costa et Elsa Bois ainsi qu'Anggun et Adrien Caby. Le moins bon des trois couples ira rejoindre Eva et David Douillet en face à face. EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 9 septembre 2022