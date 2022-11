Danse avec les stars 2022 - "Finale ou pas finale, si vous bougez vos pieds, c'est un 5" Chris Marques sait motiver les troupes

En savoir plus sur Chris Marques

Aujourd'hui, Chris Marques rend visite à Pierre Mauduy et Carla Lazzari, la benjamine et la seule femme encore en lice. Chris donne de précieux conseils à Carla pour qu'elle puisse s'imposer face à Billy et Stéphane lors de la finale. Il en profite même pour mettre un petit coup de pression à Carla et Pierre : "Vous bougez vos pieds je vous mets un 5"... Mais, c'est pour leur bien ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.