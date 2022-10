Danse avec les stars 2022 - Florent Peyre accueille ses plus grands fans ever ! #Famille

En savoir plus sur Chris Marques

Cette semaine Florent Peyre accueille des invités très spéciaux : ses parents ! Et c’est un véritable one man show qu’il leur offre ! Entre deux blagues et quelques pas de Rumba Contemporaine, l’humoriste en oublierait presque qu’il est dans une compétition ! Heureusement, Inès Vandamme est toujours là pour le faire redescendre sur terre et toujours avec le sourire ! Eux sont ébahis par les talents de danseur de leur fils et ne peuvent pas s’empêcher de câliner leur petit chéri. On craque ! DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.