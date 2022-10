Danse avec les stars 2022 - Florent Peyre est un grand timide, on a la preuve !

En savoir plus sur Chris Marques

Cette mission à l'air plutôt simple pour ce prochain prime mais à écouter la danseuse qui trouve Florent pas "au max de sa perf' encore", c'est le jeu de regards présent entre les deux qui changera l'intention de leur Rumba Contemporaine. Florent Peyre, grand compétiteur, va même jusqu'à lui dire qu'il fera les mêmes regards qu'à sa femme pour améliorer la puissance de tout ça. Au détour d'une expression inventée "Paninis, on descend un peu les radiateurs", on retrouve le duo en plein entraînement et toujours dans la bonne humeur…