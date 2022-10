Danse avec les stars 2022 - Florent Peyre et Inès Vandamme - Et un jour une femme (Florent Pagny)

En savoir plus sur Chris Marques

Florent Peyre et Inès Vandamme sont prêts pour nous dévoiler leur danse de ce soir. Mais il y a un nouveau défi à relever pour le couple cette semaine ! Ils se sont entraînés toute la semaine avec seulement le tempo de leur musique. Ils viennent tout juste de la découvrir et vont nous présenter une Rumba contemporaine sur le titre "Et un jour une femme" de Florent Pagny. Vont-ils réussir à impressionner les juges et éviter le face-à-face ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.