Danse avec les Stars 2022 – Florent Peyre et Inès Vandamme - Harry Styles (As it was)

Pour Inès Vandamme, cette nouvelle saison ne ressemblera à aucune autre. Et pour cause ! Après Ladji Doucouré et Jean-Baptiste Meunier, Inès Vandamme va devoir accompagner la progression de Florent Peyre. Notre humoriste est plus motivé que jamais. Mais cacher le naturel, il revient au galop. Notre danseuse va avoir du fil a retordre pour passer plus de temps à répéter qu’à se marrer. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.