Danse avec les stars 2022 - Florent Peyre, Inès Vandamme et Chris Marques - Le casse de Brice (Brice de Nice)

C'est maintenant au tour de Florent Peyre et Inès Vandamme de nous présenter leur chorégraphie ce soir pour cette soirée de "La bataille des juges". Une soirée pas comme les autres, car ils vont danser à trois avec Chris Marques, le juge le plus redoutable ! Découvrez tout de suite leur prestation, une Samba sur le titre "Le Casse de Brice" de Brice de Nice. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.