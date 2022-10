Danse avec les stars 2022 - "Tu m'as mis les poils" Florent Peyre en perd ses mots

En savoir plus sur Chris Marques

Après la semaine de la bataille des juges qui s’est révélée être pleine de rebondissements, Florent et sa danseuse Inès Vandamme enchaînent sur un nouveau défi encore plus déstabilisant : une rumba contemporaine. Ce n’est déjà pas donné à tout le monde, mais sans musique, Florent préfère dire au revoir à la compétition (toujours avec humour bien-sûr). Et on le comprend, connaître la musique 15 minutes avant son passage sur le parquet peut faire fuir. Comment Florent va-t-il pouvoir apprendre cette chorégraphie tout en restant dans le rythme ? Fort heureusement, il peut compter sur Inès vandamme qui sait toujours trouver les bons mots pour le rassurer et l’aider à donner le meilleur de lui-même… DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.