Danse avec les stars 2022 - "Grosse galère au porté", Carla Lazzari et Pierre Mauduy en répétitions

Aujourd'hui, Carla Lazzari et Pierre Mauduy sont tombés sur une difficulté de taille en répétitions. Au départ, Pierre ne pensait pas qu'il déclencherait chez Carla autant de difficultés de compréhension et surtout de fou rire. On a hâte de voir le résultat vendredi soir. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.