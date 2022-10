Danse avec les stars 2022 - "Il faut détrôner Billy" Stéphane Legar n'a aucune de pitié

C'est maintenant l'heure pour Stéphane Legar et Candice Pascal de s'entraîner pour la deuxième épreuve du prime : le Quickstep. Leur stratégie est simple, avoir les meilleures notes dès le début pour accumuler les points et éviter le face-à-face. Tout ça, pour tenter de détrôner Billy Crawford. Leur stratégie va-t-elle fonctionner ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.