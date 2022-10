Danse avec les stars 2022 - "Il faut se réveiller", Chris Marques file direct des avertissements à Florent Peyre et Thomas da Costa

En savoir plus sur Chris Marques

Cette semaine, un nouveau prime promet des étincelles. On le nomme : "la bataille des juges" et on comprend mieux pourquoi. Découvrez la première Team, celle du Boss Chris Marques. Elle sera composée de Florent Peyre et Inès Vandamme et de Thomas Da Costa et Elsa Bois. Notre juge est en grande forme. On a l'impression que la fin du trimestre est déjà arrivée et qu'il faut remplir les observations. "Il faut se réveiller" (au deuxième trimestre) assène t-il à Florent Peyre et Thomas Da Costa. les répétitions commencent sur les chapeaux de roue. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.