Danse avec les stars 2022 - Interview - Amandine Petit "Ma danse préférée c'est la macarena"

Amandine Petit, la Miss France 2021, se livre au sujet de sa participation à Danse avec les Stars. C'est "le plus beau challenge qu'elle a relevé" et elle compte bien se donner les moyens de remporter cette saison 12. Découvrez son portrait inédit. DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.