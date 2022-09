Danse avec les stars 2022 - Interview - Eva Queen "Mon objectif c'est de gagner !"

La chanteuse Eva répond à nos questions et nous raconte ses forces et ses craintes face à l'aventure de Danse avec les Stars. Elle va s'inspirer de son prédécesseur Michou pour atteindre son objectif ! DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.