Danse avec les stars 2022 - Interview - Thomas Da Costa "Chris Marques, c'est le Philippe Etchebest de la danse"

Vous connaissez probablement le rappeur et comédien Thomas Da Costa qui incarne Axel dans la série Ici tout commence. Il a suivi les conseils de ses collègues de la série et est maintenant fin prêt à affronter l'aventure de Danse avec les Stars ! Découvrez son portrait... DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.