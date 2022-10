Danse avec les stars 2022 - "J'ai le vertige", Candice Pascal pas rassurée dans les bras de Stéphane Legar

Après une super prestation sur un American Smooth Contemporain aux côtés de François Alu la semaine dernière, Stéphane Legar revient motivé aux côtés de Candice Pascal pour de nouveaux challenges. Et c’est sous une bonne humeur qu’il apprend le défi de la semaine : découvrir sa musique 15 minutes avant le prime et s’entraîner toute la semaine sans. Comme dirait Candice Pascal « c’est un peu clownesque » en effet, pour ce Charleston, fameuse danse de salon des années folles, le couple va devoir redoubler d’efforts pour se qualifier. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.