En savoir plus sur Chris Marques

Nouvelle semaine, nouveau chalenge pour Carla Lazzari et Pierre Mauduy ! Ils préparent une Valse viennoise pour le prochain prime et Carla est motivée comme jamais. Chris Marques lui donne quelques conseils, mais ils ne sont pas tous bons à prendre... DALS, à partir du 9 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.