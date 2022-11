Danse avec les stars 2022 - "Je suis tellement fier" Billy Crawford se livre sur son aventure DALS

Entre deux répétitions, Billy Crawford et Fauve Hautot se remémorent leurs souvenirs depuis le début de l'aventure. Notre Billy s'est révélé au fil de la saison et a pris confiance en lui. Il est fier de lui et du travail qu'il a accompli. Il n'a pas une seconde à perdre avant la grande finale, aller au travail ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.