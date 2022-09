Danse avec les stars 2022 - "Je te sens Tendax, je te fais des Vannounettes". Inès Vandamme veut faire taire Florent Peyre

Et faire taire un humoriste, ce n'est pas donné à tout le monde. Inès Vandamme est une compétitrice et sait qu'il faut bosser beaucoup pour proposer une danse parfaite. Florent Peyre n'a qu'à bien se tenir. Découvrez les répétitions du jour de Florent Peyre et Inès vandamme.