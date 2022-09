Danse avec les stars 2022 - "Je vais te mener la vie impossible", Carla Lazzari prête à tout pour connaître son danseur mystère

Carla Lazzari est curieuse de nature. Et plus encore, quand on lui dit qu'elle ne connaitra pas son danseur mystère avant le soir du prime. Notre chanteuse est prête à tous les stratagèmes pour obtenir des infos. Ecoutez plutôt ! DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.