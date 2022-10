Danse avec les stars 2022 - "Je vais te tuer avant la fin" Fauve annonce la couleur à Billy Crawford

La difficulté ne fait qu'augmenter pour Billy Crawford et Fauve Hautot. Ils vont devoir faire plus de 38 points (soit trois 10 et un 9) avec leur Quickstep pour gagner les 30 secondes en plus à l'épreuve d'improvisation. Fauve ne va pas lâcher son partenaire de la semaine pour rester les n°1 du classement ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.