Danse avec les stars 2022 - "Je vais y arriver", Léa Elui puisse dans ses réserves

Dernière ligne droite pour notre couple Léa Elui et Christophe Licata. Ensemble, il travaillent un American Smooth, l'une des danses standard qui allie toutes les autres danses... Léa Elui est une bosseuse. Tous les jours, ils répètent et répètent les pas de danse pour présenter une danse parfaite. Mais gare à la fatigue. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.