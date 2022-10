Danse avec les stars 2022 - "Je veux que ce soit notre meilleure prestation" le gros stress pour Florent Peyre

En savoir plus sur Chris Marques

On se croirait presque à l'école militaire avec Inès Vandamme... Notre Florent Peyre n'a même pas le temps de boire un petit café (le pauvre). Mais, le Contemporain, c'est pas des blagues, ça passe ou ça casse... on aime ou on aime pas ! Pour séduire les juges, Florent va devoir tout donner et être parfait. On a hâte de voir leur prestation. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.