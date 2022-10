En savoir plus sur Chris Marques

Pas facile pour Thomas Da Costa de répéter son Paso Doble pour le prime de vendredi soir. Elsa Bois est de plus en plus dure avec lui. Mais c'est pour son bien et surtout pour gagner face aux autres candidats. Découvrez la stratégie de Thomas... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.