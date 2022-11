Danse avec les stars 2022 - "Je veux que tu deviennes fou" Chris Marques pousse Billy dans ses retranchements

Chris Marques rend visite au couple de finalistes pour les féliciter. Pour cette finale, il demande à Billy de lâcher les chevaux dans son Paso Doble et de tout donner lors du prime ! C'est la dernière ligne droite pour Billy Crawford et Fauve Hautot. Ils doivent aller chercher le trophée et ne rien lâcher jusqu'à la fin de l'aventure ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.