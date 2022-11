Danse avec les stars 2022 - "J'en rêve de la demi-finale" Carla Lazzari motivée comme jamais à se qualifier !

En savoir plus sur Chris Marques

C'est pleine d'enthousiasme que Carla Lazzari retrouve son partenaire Pierre Mauduy en salle de répétition. Pierre félicite Carla pour sa prestation et surtout pour son parcours : "Toujours pas de face-à-face". Mais, Carla est plutôt du genre à voir le verre à moitié vide : "Toujours pas de 10". Les opposés s'attirent comme on dit ! Cette semaine, notre couple doit préparer deux danses : une Samba et un Quickstep (la danse que Carla redoutait le plus !). Mais, ce sera un bon moyen pour elle de se challenger et de prouver qu'elle a sa place. La benjamine de la compétition est prête à bosser jour et nuit.