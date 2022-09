Danse avec les stars 2022 - "Qu'est ce qu'il a mon look ?" L'élégance vue par Thomas Da Costa

Hors de question d'avoir un 4 ! Thomas Da Costa et Elsa Bois se lancent le défi d'avoir au moins 7. Mais pas facile quand on a Chris Marques dans le jury. Thomas doit apprendre à gérer sa tonicité sinon, Elsa peut dire au revoir à ses poignets. Il persiste... et réussit ! Découvrez leur travail. DALS, Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.