Danse avec les stars 2022 - "Là c'est pas une danse de face à face mon gars", Le coup de pression de Candice Pascal à Stéphane Legar

La semaine dernière, Stéphane Legar et Candice Pascal ont enflammé le dancefloor. Pour séduire nos juges ainsi que le juge mystère, ils vont nous présenter un Chacha ! Vous savez, cette danse méga technique, rythmée, joyeuse... Et ce n'est pas pour déplaire à Stéphane : "J'ai déjà des bases de Chachacha", attention à ne pas trop prendre la confiance Stéphane car Candice a prévu plein de petites surprises... Mais, on ne s'en fait pas pour lui ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.