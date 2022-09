Danse avec les Stars 2022 – La Chorégraphie Challenge avec Camille, la Danseuse - Jason Derulo – Swalla

C'est le grand retour de la figure imposée avec une nouveauté cette année. L'arrivée de Camille, la Danseuse, Star de TikTok avec ses 8 millions d'abonnés. Danse avec les Stars lui a confié une mission : imaginer une chorégraphie que l'on peut reproduire à la maison et les Stars sur le plateau lors de la figure imposée. Pour cette deuxième soirée, on retrouve Florent Peyre et inès Vandamme, Léa Elui et Christophe Licata ainsi Clémence Castel et Candice Pascal. EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 16 septembre 2022.