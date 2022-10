En savoir plus sur Chris Marques

Thomas Da Costa et Elsa Bois ont été sauvés par le public pour la 4ème fois. Pour lui, le couple compte bien se surpasser pour affronter cette nouvelle semaine. Un nouveau défi les attend : battre leur meilleur score de la saison, soit 27 points sur 40. Et c'est sur un American Smooth qu'ils vont s'entrainer cette semaine... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.