Danse avec les stars 2022 - La magnifique déclaration de Billy Crawford à Fauve Hautot

Billy Crawford et Fauve Hautot répètent leur toute dernière danse de la finale : le Contemporain. Ces derniers moments de la compétition sont très émouvants pour le couple. Billy et Fauve sont devenus bien plus que des partenaires de danse, comme des frères et sœurs, un véritable binôme qui restera soudé et ce, même après l'aventure ! Mais malheureusement, le moment est venu de dire au revoir à leur salle de répétition pour se diriger vers la grande finale ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.