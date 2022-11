Danse avec les stars 2022 - La toute dernière danse de Stéphane Legar et Calisson Goasdoué

En savoir plus sur Chris Marques

Pour leur toute dernière danse de l'aventure, Stéphane Legar et Calisson Goasdoué vont refaire leur Contemporain du prime 3 sur le titre "Respire" de Gaël Faye. Le couple mise beaucoup sur cette prestation qui leur avait déjà rapporté 33 points. La marge de progression s'annonce énorme sur cette danse et bonne nouvelle, Stéphane est confiant pour le prime ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.