En savoir plus sur Chris Marques

Carla Lazzari et Pierre Mauduy s'entraînent eu aussi à exécuter la figure imposée par les juges. Un porté aérien qui envoie Carla dans les nuages, mais l'atterrissage est plus violent que prévu. "On ne peut pas dire que je ne suis pas dans le sol", effectivement la danseuse y va franco ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.